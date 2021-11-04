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NASA відправить на Місяць бурову установку: названо місце посадки модуля

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Вашингтон, Четвер 04 листопада 2021 18:38
NASA відправить на Місяць бурову установку: названо місце посадки модуля Фото: NASA відправить на Місяць бурову установку (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відправить на Місяць модуль Nova-C з буровою установкою. Його планують посадити на Південному полюсі супутника Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Місія запланована на кінець 2022 року. Очікується, що модуль приземлиться на Південному полюсі Місяця, недалеко від кратера Шеклтон. Місце посадки вчені та інженери вибрали після багатомісячної оцінки.

"Район отримує достатньо сонячного світла для забезпечення живлення посадкового модуля приблизно на 10-денну місію, а також забезпечує пряму видимість на Землю для постійного зв'язку", - вказується в повідомленні.

Модуль повинен видобути лід з поверхні Місяця, а вибране місце, яке знаходиться недалеко від кратера, ідеально підходить для дослідження.

Нагадаємо, у вересні NASA оголосило про плани відправити в 2023 році на південний полюс Місяця апарат Viper для складання карти поверхні супутника і пошуку води.

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