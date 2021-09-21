NASA отправит аппарат Viper на Южный полюс Луны. Он будет искать воду

Американское космическое агентство NASA отправит на Луну аппарат Viper. Миссия состоится в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Планируется, что аппарат приземлится вблизи западного кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Он составит карту и будет исследовать поверхность Луны и недра в поисках воды и других ресурсов.

Viper отправят на Луну с помощью ракеты Falcon-Heavy компании SpaceX. А на лунную поверхность луноход спустится с помощью космического аппарата Griffin Astrobotic.

Это первая комическая миссия к Южному полюсу Луны. До этого ученые еще не изучали эту часть спутника Земли с помощью луноходов.