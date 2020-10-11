NASA отложило первый контрактный полет Crew Dragon к МКС

Фото: запуск космической ракеты (flickr.com/spacex)

Американское космическое агентство NASA перенесло первый контрактный полет частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Запуск космического корабля на земную орбиту произойдет не раньше ноября.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Миссию Crew-1 перенесли на середину ноября, чтобы у компании SpaceX было время для завершения тестирования оборудования и анализа поведения ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести корабль Crew Dragon на орбиту.

Отметим, целью миссии Crew-1 является доставка к МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста из японского агентства JAXA Соичи Ногучи. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться из космического центра Кеннеди во Флориде.

Как писало РБК-Украина, запуск миссии Crew-1 планировали осуществить в октябре. Астронавты должны были отправиться на МКС не ранее 23 октября

Напомним, 30 мая компания SpaceX и NASA осуществили успешный запуск частного космического корабля Crew Dragon к МКС. Впервые за 11 лет американские астронавты полетели не на российском "Союзе".

После успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие четыре года.