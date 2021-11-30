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NASA откладывает запланированный выход астронавтов в открытый космос: что произошло

Автор: Мария Кучерявец

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переносит выход астронавтов на МКС в открытый космос, который был запланирован на сегодня. Причиной тому называют "вероятные риски", которые пока не могут оценить должным образом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу NASA в Twitter.

"NASA получило сообщение о космической станции. Из-за отсутствия возможности должным образом оценить риски, которые может угрожать астронавтам, команды решили отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, астронавты NASA, которые недавно прибыли к Международной космической станции, должны были выйти в открытый космос. Планировалось, что в прямом эфире они заменят неисправную антенну на одной из конструкций.

Начало операции было запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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