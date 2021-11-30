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NASA відкладає запланований вихід астронавтів у відкритий космос: що сталося

Автор: Марія Кучерявець

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) переносить вихід астронавтів на МКС у відкритий космос, що був запланований на сьогодні. Причиною тому називають "ймовірні ризики", які наразі не можуть оцінити належним чином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку NASA в Twitter.

"NASA отримало повідомлення про космічну станцію. Через відсутність можливості належним чином оцінити ризик, який це може становити астронавтам, команди вирішили відкласти вихід у відкритий космос 30 листопада до отримання додаткової інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, астронавти NASA, які нещодавно прибули до Міжнародної космічної станції, повинні були вийти у відкритий космос. Планувалося, що в прямому ефірі вони замінять несправну антену на одній із конструкцій.

Початок операції був запланований на 21:00 за київським часом.

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