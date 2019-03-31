NASA опробует новую систему связи

Американское космическое агентство NASA проведет первые испытания новой системы связи, которая будет работать в рентгеновском диапазоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт космического агентства.

Как сообщается, отдельные компоненты системы связи XCOM уже находятся на борту международной космической станции (МКС).

Отмечается, что сейчас между космическими аппаратами связь осуществляется в радиодиапазоне, который вполне надежен, однако ограничен объемом передаваемой информации.

В свою очередь электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне имеет гораздо более короткую частоту и обладает значительно большей энергией, чем электромагнитные волны в радио или инфракрасном диапазоне.

"Мы давно хотели продемонстрировать возможности новой системы. Система связи в рентгеновском диапазоне может использоваться на межзвездных расстояниях", - заявил сотрудник центра Годдарда NASA Джейсон Митчел.

Напомним, ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA провело первые летные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года. Летные испытания были проведены в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским - сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом.