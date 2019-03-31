NASA випробує нову систему зв'язку

Американське космічне агентство NASA проведе перші випробування нової системи зв'язку, яка працюватиме в рентгенівському діапазоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт космічного агентства.

Як повідомляється, окремі компоненти системи зв'язку XCOM вже знаходяться на борту міжнародної космічної станції (МКС).

Зазначається, що зараз між космічними апаратами зв'язок здійснюється у радіодіапазоні, який цілком надійний, проте обмежений обсягом переданої інформації.

В свою чергу електромагнітне випромінювання у рентгенівському діапазоні має набагато більш коротку частоту і володіє значно більшою енергією, ніж електромагнітні хвилі в радіо або інфрачервоному діапазоні.

"Ми давно хотіли продемонструвати можливості нової системи. Система зв'язку в рентгенівському діапазоні може використовуватися на міжзоряних відстанях", - заявив співробітник центру Годдарда NASA Джейсон Мітчел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA провело перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року. Льотні випробування були проведені в спеціальній барокамері, де вчені створили умови, наближені до марсіанських - сильно розріджена атмосфера, насичена вуглекислим газом.