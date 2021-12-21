В NASA в очередной раз переносят начало миссии по возвращению людей на Луну: в чем причина

Что такое программа"Артемида"

Это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других частных компаний, который заключается в отправке первой женщины и очередного мужчины на Месяц.

В будущем планируется развитие инфраструктуры на поверхности спутника. В то же время это позволит реализовать космическое путешествие астронавтов к Марсу.

В рамках первого запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) - космонавты должны добраться до окололунной орбиты. Начало миссии было запланировано на текущий год, однако позже его перенесли на февраль 2022 года. Сегодня же стало известно об очередном переносе.

Что произошло на этот раз

Специалисты обнаружили проблему в одном из четырех маршевых двигателей SLS. Впрочем, проблема состоит не в самом двигателе RS-25, а в компьютере, который контролирует его. Отмечается, что один из каналов контроллера не смог стабильно включиться во время испытаний двигателей, в связи с чем специалисты приняли решение просто заменить его.

Следующее "окно" запуска запланировано с 12 по 27 марта 2022 года.

Если и тогда NASA столкнется с какой-то проблемой - начало миссии придется перенести на период с 8 по 23 апреля.