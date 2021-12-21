В NASA вкотре переносят початок місії з повернення людей на Луну: в чому причина

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вкотре переносить початок космічної місії "Артмедіа", яка полягає у повернені людей на поверхню Луни. Фахівці виявили проблему в одному з чотирьох двигунів надважкої ракети.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space News.
Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.
В майбутньому планується розвиток інфраструктури на поверхні супутника. Водночас це дозволить реалізувати космічну подорож астронавтів до Марсу.
В рамках першого запуску надважкої ракети Space Launch System (SLS) - космонавти повинні добратися до навколомісячної орбіти. Початок місії був запланований на поточний рік, втім пізніше його перенесли на лютий 2022 року. Сьогодні ж стало відомо про чергове перенесення.
Фахівці виявили проблему в одному з чотирьох маршових двигунів SLS. Втім, проблема не в самому двигуні RS-25, а в комп'ютері, який контролює його. Зазначається, що один з каналів контролера не зміг стабільно увімкнутися під час випробувань двигунів, у зв’язку з чим спеціалісти прийняли рішення просто замінити його.
Наступне "вікно" запуску заплановане з 12 по 27 березня 2022 року.
Якщо й тоді NASA зіткнеться з якось проблемою - початок місії доведеться перенести на період з 8 по 23 квітня.