В NASA вкотре переносят початок місії з повернення людей на Луну: в чому причина

Що таке програма "Артеміда"

Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.

В майбутньому планується розвиток інфраструктури на поверхні супутника. Водночас це дозволить реалізувати космічну подорож астронавтів до Марсу.

В рамках першого запуску надважкої ракети Space Launch System (SLS) - космонавти повинні добратися до навколомісячної орбіти. Початок місії був запланований на поточний рік, втім пізніше його перенесли на лютий 2022 року. Сьогодні ж стало відомо про чергове перенесення.

Що сталося цього разу

Фахівці виявили проблему в одному з чотирьох маршових двигунів SLS. Втім, проблема не в самому двигуні RS-25, а в комп'ютері, який контролює його. Зазначається, що один з каналів контролера не зміг стабільно увімкнутися під час випробувань двигунів, у зв’язку з чим спеціалісти прийняли рішення просто замінити його.

Наступне "вікно" запуску заплановане з 12 по 27 березня 2022 року.

Якщо й тоді NASA зіткнеться з якось проблемою - початок місії доведеться перенести на період з 8 по 23 квітня.