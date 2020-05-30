NASA оголосило час запуску корабля SpaceX

Фото: підготовка запуску корабля Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Запуск намічено на 22:22 за київським часом

Запуск корабля компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) заплановано на 22:22 за київським часом. При цьому шанси, що старт відбудеться сьогодні, - 50 на 50.

Про це йдеться в офіційному Twitter комерційної програми NASA.

Повідомляється, що пряма трансляція почнеться о 11:00 за Північноамериканським східним часом (18:00 за Києвом), а старт буде о 15:22 (відповідно, о 22:22 за Києвом). Корабель має доставити американських астронавтів Боба Бенкена і Дугласа Херлі на МКС.

Водночас директор NASA Джим Брайденстайн підтверджує, що підготовка до запуску йде повним ходом, проте ймовірність зриву через несприятливі погодні умови все ще становить 50%. Тим часом офіційний акаунт SpaceX публікує передпольотні кадри.

Targeting 3:22 p.m. EDT today for Falcon 9's launch of Crew Dragon with two @NASA astronauts https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/EidVkBOTLm — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск Crew Dragon знову можуть відкласти, оскільки прогноз військової бази ВПС США на мисі Канаверал дає 50% ймовірності ускладнення погодних умов під час старту.

Попередній запуск першого у світі приватного космічного корабля з астронавтами на борту було скасовано з цієї причини 27 травня.

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Автор: РБК-Україна