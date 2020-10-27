NASA объявило дату первого коммерческого полета Crew Dragon к МКС

Американское космическое агентство NASA назначило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Запуск космического корабля запланирован на вечер 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Запуск произойдет в 7:49 вечера по местному времени. В Украине в это время будет 2:49 15 ноября.

В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи отправятся на МКС из пускового комплекса 39A в Кеннеди.

Как писало РБК-Украина, запуск миссии Crew-1 планировали осуществить в октябре. Однако его перенесли.

Сообщалось, что запуск космического корабля на земную орбиту произойдет не раньше ноября.