ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

NASA оголосило дату першого комерційного польоту Crew Dragon до МКС

Автор: Инна Собора

Американське космічне агентство NASA призначило дату першого комерційного польоту приватного пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Запуск космічного корабля запланований на вечір 14 листопада.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Запуск відбудеться в 7:49 вечора за місцевим часом. В Україні в цей час буде 2:49 15 листопада.

У рамках місії NASA SpaceX Crew-1 астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Вокер разом з фахівцем місії Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі відправляться на МКС з пускового комплексу 39A в Кеннеді.

Як повідомляло РБК-Україна, запуск місії Crew-1 планували здійснити в жовтні. Однак його перенесли.

Повідомлялося, що запуск космічного корабля на земну орбіту відбудеться не раніше листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України NASA