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Перебували у космосі 5 місяців. Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю

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Неділя 12 березня 2023 07:37
Перебували у космосі 5 місяців. Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю Фото: Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю (nasa.gov)
Автор: Олег Васьків

Четверо астронавтів місії Crew-5 11 березня повернулися на Землю після п'ятимісячного перебування в космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зазначається, що космічний корабель SpaceX Dragon завершив свій вихід з орбіти, близько 21:02 годин за східним стандартним часом у Мексиканській затоці біля узбережжя Тампи, штат Флорида.

До слова, екіпаж місії Crew-5 стартував до МКС із космодрому у космічному центрі Кеннеді, штат Флорида, 5 жовтня. Наступного дня він в автоматичному режимі здійснив стикування з орбітальною станцією.

Астронавти пробули на орбіті понад п'ять місяців. Crew Dragon 11 березня відстикувався від Міжнародної космічної станції. Спочатку відстиковка мала відбутися 9 березня, проте двічі переносилася через погодні умови у місці приводнення.

Нагадаємо, SpaceX та NASA готуються до запуску нового екіпажу на МКС. У місії візьмуть участь космонавти із США та ОАЕ.

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