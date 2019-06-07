В NASA испытали "марсианский вертолет"

Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединеных Штатов Америки (NASA) провела успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Научно-исследовательский центр американского ведомства.

"Летучий проект Марсианского вертолета NASA успешно прошел несколько тестов", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили в Научно-исследовательского центра, вертолет планируют отправить на Марс вместе с марсоходом в июле следующего года. А на самом Марсе его прибытия ожидают 18 февраля 2021 года.

Отмечается, что сам вертолет весит около двух килограмм.

Несмотря на то что в него не встроили никакие научные инструменты, на нем все же установлена ​​камера, благодаря которой он сможет делать высококачественные цветные снимки на Марсе и передавать их на Землю.

В Центре также напомнили, что это марсианский вертолет уже проходил испытания в январе текущего года. Тогда тесты проходили в среде, очень похоже на среду планеты Марс.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 мая американское космическое агентство NASA осуществило запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компании SpaceX. Отмечается, что сейчас космический грузовой корабль Dragon направляется к Международной космической станции (МКС).

Кроме того, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет New Shepard.