Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна, - Зеленський

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.