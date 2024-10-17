Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский

Зима в Украине

С начала полномасштабной войны Россия систематически атакует территорию Украины, в частности ее энергетический сектор. Почти каждую ночь российские террористы запускают десятки беспилотников, нанося удары по критической инфраструктуре.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждали подготовку энергосистемы страны к зимнему периоду.

Международное энергетическое агентство (AIE) предупреждает, что предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для Украины с начала российского вторжения.

Согласно докладу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

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