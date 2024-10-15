Обговорили підготовку до зими: Зеленський провів "енергетичну" Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому говорили про підготовку енергосистеми Україи до зими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні було обговорено комплексну підготовку до зими. Зокрема, президенту доповідали "Нафтогаз", "Укренерго", Міністерство енергетики, МВС, Міністерство розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласні військові адміністрації.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - написав Зеленський.

Президент розповів, що Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Масовані обстріли Росії

З початку повномасштабної війни Росія систематично здійснює масовані обстріли території України, зокрема її енергетичного сектора. Майже щоночі терористи запускають десятки безпілотників.