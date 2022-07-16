UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нас ждут непростые выходные": Жителям Сумской области советуют временно уехать из городов

Фото: Жителям Сумской области советуют временно уехать из городов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей Сум и области призывают позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, власти рекомендуют людям временно выехать из городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Сум Александра Лысенко.

"Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться", - сказал городской голова.

В то же время мэр Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook также призвал жителей уехать подальше от границы.

Как сообщалось, российские военные продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов.

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумыВойна в Украине