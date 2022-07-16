"Нас ждут непростые выходные": Жителям Сумской области советуют временно уехать из городов

"Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться", - сказал городской голова.

В то же время мэр Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook также призвал жителей уехать подальше от границы.