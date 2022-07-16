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"Нас чекають непрості вихідні": Жителям Сумської області радять тимчасово виїхати з міст

Фото: Жителям Сумської області радять тимчасово виїхати з міст (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителів Сум та області закликають подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, влада рекомендує людям тимчасово виїхати з міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Сум Олександра Лисенка.

"Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися", - сказав міський голова.

У той же час мер Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці в Facebook також закликав жителів виїхати подалі від кордону.

Як повідомлялося, російські військові продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Стовбурна артилерія росіян ударила по Білопільській громаді, прилетіло 12 снарядів.

Нагадаємо, глава Міноборони Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".

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