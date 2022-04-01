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У нас впереди много боев. Путин желает уничтожить Украину до 9 мая, - Данилов

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 19:42
У нас впереди много боев. Путин желает уничтожить Украину до 9 мая, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала переформирование военнослужащих, чтобы и дальше наносить удары по территории нашей страны. Глава Кремля Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране... Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

"Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось", - отметил Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики планируют завершить войну в нашей стране до 9 мая.

Однако, стоит добавить, что украинские защитники, с начала войны в Украине, уничтожили вражеской техники на 10 млрд долларов. Самой дорогой "потерей" оккупантов стал десантный корабль "Саратов".

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