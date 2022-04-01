У нас попереду багато боїв. Путін бажає знищити Україну до 9 травня, - Данілов

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

" Путін не відкладає питання по знищенню нашої держави. Він переформатовує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів по нашій країні... Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що українцям варто готуватися до нових боїв проти російських загарбників, оскільки Путін не відступився від своїх планів щодо параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

"Звичайно, їм треба перемоги. У них є сакральний день "9 травня". І до цього дня Путін ставить задачу завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося", - відзначив Данілов.