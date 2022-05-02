У нас достаточно военных: Данилов о возможности нового этапа мобилизации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность нового этапа мобилизации в Украине. Он отметил, что сейчас достаточное количество военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире общенационального телемарафона.