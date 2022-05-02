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У нас достаточно военных: Данилов о возможности нового этапа мобилизации

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность нового этапа мобилизации в Украине. Он отметил, что сейчас достаточное количество военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире общенационального телемарафона.

"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли", - сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас идет обучение призванных на военную службу и подготовка украинских бойцов. По его словам, то, что сделано в первую очередь, достаточно для защиты Украины.

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что после 24 мая в Украине могут продлить мобилизацию.

О том, кто из мужчин может выехать из Украины во время войны - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины идет 68-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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