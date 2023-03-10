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У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк

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Пятница 10 марта 2023 22:48
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У Украины и Вооруженных сил достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Figaro.

"Сегодня у нас еще достаточно ресурсов, чтобы удержаться там. Мы также можем проводить небольшие контрнаступления в окрестностях. Но тактические изменения должны произойти", - заявил он.

По словам Подоляка, решение украинских командиров остаться в Бахмуте основано на имеющихся ресурсах, их доставке, рисках для военных и стратегической важности удерживаемой цели.

"На представление о реальности Бахмута влияет и отношение к нему СМИ: по данным российских СМИ, город уже взят", - добавил он.

Напомним, Россия запустила очередную информационную атаку по Бахмуту. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

К тому же глава государства поручил усилить оборону города.

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Михаил Подоляк Бахмут Война России против Украины
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У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
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