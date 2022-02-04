"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России

По его словам, Украина знала от США, что такая информация будет обнародована.

"То, что было обнародовано, нас не удивляет. Вообще вся операция по незаконной оккупации Крыма состоялась под фальшивым флагом. В этой ситуации важно, что любые планы РФ выходят на свет и нам удается их срывать", - сообщил Кулеба.

Что за фейк-видео

Вчера западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

Реакция Кремля

У президента России Владимира Путина заявили, ранее озвучивались похожие идеи.

"Это не первое подобное обещание. Раньше похоже тоже озвучивались. Но так ничего и не было", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.