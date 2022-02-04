"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії

За його словами, Україна знала від США, що така інформація буде оприлюднена.

"Те, що було оприлюднено, нас не дивує. Взагалі вся операція з незаконної окупації Криму відбулася під фальшивим прапором. В цій ситуації важливо, що будь-які плани РФ виходять на світло і нам вдається їх зривати", - повідомив Кулеба.

Що за фейк-відео

Вчора західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, нібито Москва має намір використати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Реакція Кремля

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не було", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.