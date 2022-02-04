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"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на публікацію США про підготовку фейку Росії. За його словами, українська сторона цьому зовсім не здивована.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Україна знала від США, що така інформація буде оприлюднена.

"Те, що було оприлюднено, нас не дивує. Взагалі вся операція з незаконної окупації Криму відбулася під фальшивим прапором. В цій ситуації важливо, що будь-які плани РФ виходять на світло і нам вдається їх зривати", - повідомив Кулеба.

Що за фейк-відео

Вчора західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, нібито Москва має намір використати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Реакція Кремля

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не було", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба