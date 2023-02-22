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"Нас сюда забросили, как в ад". Оккупант жалуется на отсутствие подкрепления (перехват)

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Среда 22 февраля 2023 19:10
"Нас сюда забросили, как в ад". Оккупант жалуется на отсутствие подкрепления (перехват) Фото: оккупант жалуется на отсутствие подкрепления (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре с женой на отсутствие подкрепления и отказ командования вывести их из первой линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

По его словам, спецназ, который должен был прийти подкреплением, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях.

Также оккупант рассказал, что их позицию постоянно обстреливают украинские военные.

"Всю ночь бегали от этих, от коптеров, сбрасывали на нас", - пожаловался он.

Российский захватчик также подчеркнул, что такого он не видел даже в Чечне.

"Нас сюда забросили, как в ад. Такого даже в Чечне не видел", - сказал он, добавив, что командование уже много раз обещало вывести их из первой линии фронта.

Оккупант и его жена также обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление.

"Он сидят (украинцы, - ред.), в 40 метрах от нас. Генерал сказал, спецназ сделает свое дело - не знаю", - отметил военный РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер пожаловался сотруднику ФСБ на небоеспособность армии РФ и некомпетентность руководства государства.

Также ранее мы писали, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре со знакомой, что ВСУ метко попали в место его командования.

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