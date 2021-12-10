Нас не "сливают". Байден заверил Зеленского в участии Украины во всех переговорах о ней

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден не "сливал" Украину. По его словам, украинская сторона будет участвовать во всех переговорах о стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

"Никакого слива (Украины - ред.) президент Байден не подтвердил", - сказал Зеленский. Глава государства добавил, что в ходе разговора Байден заверил, что на любой площадке, где говорят об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, украинская сторона будет участником таких переговоров.