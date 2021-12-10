Нас не "зливають". Байден запевнив Зеленського в участі України у всіх переговорах про неї

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Джо Байден не "зливав" Україну. За його словами, українська сторона братиме участь у всіх переговорах про країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Ніякого зливу (України - ред.) президент Байден не підтвердив", - сказав Зеленський. Глава держави додав, що під час розмови Байден запевнив, що на будь-якому майданчику, де говорять про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО чи ЄС, українська сторона буде учасником таких переговорів.