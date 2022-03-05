У нас подтверждение сбития уже 3 самолетов РФ на территории области. Задержаны трое летчиков, – глава Одесской ОВА
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о достижениях украинских военных за день в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.
"Мы провели совещание с представителями всех сил обороны и решили ключевые вопросы по организации отпора агрессору. К настоящему времени у нас подтверждение сбития уже трех самолетов РФ на территории Одесской области", – заявил Марченко.
По его словам, задержаны трое российских пилотов. Кроме того, в регионе начали сбор подписей под обращением к НАТО с требованием закрытия неба над Украиной, а также усилили блок-посты для защиты от диверсантов.
Подробнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом материале онлайн РБК-Украина.
Напомним, что детей-сирот из Одесской области успешно эвакуировали в европейские страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.