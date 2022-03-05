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У нас подтверждение сбития уже 3 самолетов РФ на территории области. Задержаны трое летчиков, – глава Одесской ОВА

Новина українською →
Одесса, Суббота 05 марта 2022 23:12
У нас подтверждение сбития уже 3 самолетов РФ на территории области. Задержаны трое летчиков, – глава Одесской ОВА Фото: Максим Марченко (v-variant.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о достижениях украинских военных за день в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.

"Мы провели совещание с представителями всех сил обороны и решили ключевые вопросы по организации отпора агрессору. К настоящему времени у нас подтверждение сбития уже трех самолетов РФ на территории Одесской области", – заявил Марченко.

По его словам, задержаны трое российских пилотов. Кроме того, в регионе начали сбор подписей под обращением к НАТО с требованием закрытия неба над Украиной, а также усилили блок-посты для защиты от диверсантов.

Подробнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом материале онлайн РБК-Украина.

Напомним, что детей-сирот из Одесской области успешно эвакуировали в европейские страны.

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