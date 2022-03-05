У нас підтвердження збиття вже 3 літаків РФ на території області. Затримані троє пілотів, – очільник Одещини

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів про досягнення українських військових за день у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис голови ОВА в Telegram.

"Ми провели нараду з представниками всіх сил оборони та вирішили ключові питання з організації відсічі агресору. На цей час у нас підтвердження збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області", – заявив Марченко.

За його словами, затримані троє російських пілотів. Окрім того, в регіоні почали збір підписів під зверненням до НАТО з вимогою закриття неба над Україною, а також посилили роботу блок-постів для захистів від диверсантів.

Детальніше про те, що відбувається в Одесі і області зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.