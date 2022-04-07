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У нас нет оптимизма, что НАТО как альянс будет поставлять Украине необходимое оружие, - Кулеба

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет оптимизма, что НАТО будет поставлять Украине необходимое оружие на фоне полномасштабной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - заявил Кулеба.

По его словам, НАТО как институт поощряет союзников, желающих помочь, оказывать Украине помощь.

"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", - добавил министр.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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