У нас немає оптимізму, що НАТО як альянс буде поставляти Україні необхідну зброю, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України немає оптимізму, що НАТО буде поставляти Україні необхідну зброю на тлі повномасштабної війни Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але у мене немає оптимізму, що НАТО в цілому буде поставляти Україні необхідну зброю в доступному для огляду майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", - заявив Кулеба.
За його словами, НАТО як інститут заохочує союзників, які бажають допомогти, надавати Україні допомогу.
"Так це працює зараз. І НАТО служить платформою для обговорення таких речей", - додав міністр.
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