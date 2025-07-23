У нас один ворог: Буданов нагадав про небезпеку внутрішніх суперечок

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що українці повинні проявляти мудрість і відповідальність, щоб нація не програла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
"Українська історія навчила нас - нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності", - попередив глава ГУР.
За словами Буданова, в українців є спільний ворог, у зв'язку з чим, як зазначив він, необхідно вирішувати внутрішні протиріччя шляхом відкритого діалогу. Він зазначив, що це потрібно зробити для досягнення єдиної спільної мети - відстояти країну.
"Впевнений, що Україну врятують потужні війська та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - підсумував Буданов.
Варто зазначити, що його заява прозвучала на тлі голосування у Верховній Раді щодо резонансного законопроєкту №12414 про урізання повноважень НАБУ і САП та масштабних протестів через це.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про урізання повноважень НАБУ і САП 23 липня. Його підтримали 263 депутати.
Документ передбачає наступне:
Документ має підписати президент України Володимир Зеленський. Увечері надійшла інформація на сайті Верховної Ради, що він це зробив. Таким чином, він набуває чинності 23 липня.
Детальніше про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.
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