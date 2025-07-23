У нас один ворог: Буданов нагадав про небезпеку внутрішніх суперечок

"Українська історія навчила нас - нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності", - попередив глава ГУР.

За словами Буданова, в українців є спільний ворог, у зв'язку з чим, як зазначив він, необхідно вирішувати внутрішні протиріччя шляхом відкритого діалогу. Він зазначив, що це потрібно зробити для досягнення єдиної спільної мети - відстояти країну.

"Впевнений, що Україну врятують потужні війська та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - підсумував Буданов.

Варто зазначити, що його заява прозвучала на тлі голосування у Верховній Раді щодо резонансного законопроєкту №12414 про урізання повноважень НАБУ і САП та масштабних протестів через це.