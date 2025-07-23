У нас один враг: Буданов напомнил об опасности внутренних споров

"Украинская история научила нас - нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия", - предупредил глава ГУР.

По словам Буданова, у украинцев есть общий враг, в связи с чем, как отметил он, необходимо разрешать внутренние противоречния путем открытого диалога. Он отметил, что это нужно сделать для достижения единой общей цели - отстоять страну.

"Уверен, что Украину спасут мощные войска и институты. Мы должны проявить мудрость и ответственность", - подытожил Буданов.

Стоит отметить, что его заявление прозвучало на фоне голосования в Верховной Раде по поводу резонансного законопроекта №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП и масштабных протестов из-за этого.