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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У нас один враг: Буданов напомнил об опасности внутренних споров

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что украинцы должны проявлять мудрость и ответственность, чтобы нация не проиграла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Украинская история научила нас - нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия", - предупредил глава ГУР.

По словам Буданова, у украинцев есть общий враг, в связи с чем, как отметил он, необходимо разрешать внутренние противоречния путем открытого диалога. Он отметил, что это нужно сделать для достижения единой общей цели - отстоять страну.

"Уверен, что Украину спасут мощные войска и институты. Мы должны проявить мудрость и ответственность", - подытожил Буданов.

Стоит отметить, что его заявление прозвучало на фоне голосования в Верховной Раде по поводу резонансного законопроекта №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП и масштабных протестов из-за этого.

Что известно о законопроекте про НАБУ и САП

Верховная Рада приняла законопроект об урезании полномочий НАБУ и САП 23 июля. Его поддержали 263 депутата.

Документ предусматривает следующее:

  • генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ;
  • генпрокурор имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
  • генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
  • генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Вечером поступила информация на сайте Верховной Рады, что он это сделал. Таким образом, он вступает в силу 23 июля.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

Что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница - читайте в материале РБК-Украина.

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