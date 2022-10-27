Для нас самый большой приоритет. Зеленский рассказал, какой помощи хочет от Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский отметил, что на сегодня системы ПВО для Украины являются приоритетным вооружением.

"Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и т.д. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО - не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся", - сказал президент.

По словам Зеленского, он уже проинформировал итальянское правительство о таких потребностях.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что во время недавнего разговора с новоизбранным премьером Италии Джорджой Мелони он выразил надежду на продолжение двухсторонних крепких отношений.