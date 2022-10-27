Для нас самый большой приоритет. Зеленский рассказал, какой помощи хочет от Италии
Украина надеется получить от Италии системы противовоздушной обороны, в частности, комплексы SAMP-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Зеленский отметил, что на сегодня системы ПВО для Украины являются приоритетным вооружением.
"Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и т.д. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО - не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся", - сказал президент.
По словам Зеленского, он уже проинформировал итальянское правительство о таких потребностях.
Кроме того, украинский лидер рассказал, что во время недавнего разговора с новоизбранным премьером Италии Джорджой Мелони он выразил надежду на продолжение двухсторонних крепких отношений.
"Мы построили очень сильные, крепкие отношения. И я не хочу их разрушить. И я сказал это Джорджи, она ответила: "Да, конечно. Я действительно поддерживаю вас и хочу иметь отношения на таком же высоком уровне, какой был. И тоже не хочу их разрушать", - подчеркнул он.
Что известно о системе противовоздушной обороны SAMP-T, читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, в этом месяце Украина получила первую систему ПВО IRIS-T. Всего же запланирована передача четырех батарей данного типа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, они будут доставлены в Украину в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.