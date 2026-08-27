Нас можуть вбити віруси, яким сотні тисяч років: вчені б'ють на сполох
Науковці змоделювали наслідки вивільнення прадавніх вірусів із льодовиків через глобальне потепління. Навіть один відсоток життєздатних патогенів може серйозно зашкодити біорізноманіттю та спричинити масову загибель сучасних організмів.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі PLOS.
Факт виживання мікроорганізмів у льодовиках доведено серією розкопок. Так, ще у 2003 році науковці оживили бактерії з льодовикового керна на Цинхай-Тибетському плато віком понад 750 тисяч років.
Згодом, у 2014 році, із сибірської вічної мерзлоти віком 30 тисяч років підняли гігантський вірус Пітовірус сибірський.
Реальні наслідки розморожування спостерігалися й у 2016 році у Західному Сибіру. Тоді відлига призвела до спалаху сибірки через спори бактерії Бацили антрациса, що забрало життя тисяч оленів та уразило десятки людей.
Цифрове моделювання екологічних ризиків
У новому дослідженні професор Корі Бредшоу з Університету Фліндерса та Джованні Строна з Гельсінського університету оцінили потенційні наслідки проникнення прадавніх патогенів у сучасні екосистеми.
Для цього науковці провели тисячі симуляцій за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення "Авіда", імітуючи вторгнення одного типу прадавнього вірусу в сучасні спільноти бактерій-господарів.
Результати експерименту виявилися тривожними. Що побачили вчені?
Виживання та домінування: приблизно у 3 відсотках випадків прадавній патоген успішно адаптувався, еволюціонував і став панівним у новому середовищі.
Масштаб збитків: у найгірших реалістичних сценаріях поява чужорідного вірусу призводила до скорочення чисельності популяції сучасних господарів на 30 відсотків порівняно з контрольною групою.
Загроза біорізноманіттю та людству
Попри те, що відсоток катастрофічних сценаріїв здається невеликим, дослідники наголошують на загрозі через ряд факторів.
З огляду на те, що щороку з льоду вивільняється близько чотирьох секстильйонів мікроорганізмів, навіть мінімальний відсоток агресивних патогенів утворює високу ймовірність локальних і глобальних екологічних криз.
Науковці зазначають, що прадавні патогенні мікроорганізми можуть стати новим потужним фактором вимирання видів, який раніше не враховувався у традиційних кліматичних моделях.
Попри те, що дослідження не оцінювало прямі ризики для людини, більшість відомих небезпечних вірусів (як-от коронавірус SARS-CoV-2, вірус Ебола чи ВІЛ) потрапили до людської популяції саме через контакти з тваринами.
Таким чином, резюмують дослідники, розморожений вірус здатний подолати міжвидовий бар'єр без втрати своїх руйнівних властивостей.