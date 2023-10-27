Нас лишилось тут 40 чоловік. Військовий РФ поскаржився на деморалізацію в армії (перехоплення)

За його словами, російська армія зазнає значних втрат, однак командування не звертає на це уваги. Окрім того, росіяни не можуть піти у відпустку. Це пов'язано з тим, що частина з них відмовляється потім повертатись на фронт.

Він просить дружину писати звернення у всі інстанції для того, щоб його відпустили додому.

"Просто пиши і все. Скільки тут можна сидіти... Я поки не знаю, ми тут всі відмовлятись почали, там багатьох поклало. Нас тут 40 чоловік лишилося", - каже росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що росіяни на війні проти України вживають багато алкоголю. У результаті цього вони помилково почали стріляти у свої ж підрозділи.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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