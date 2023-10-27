Нас осталось здесь 40 человек. Военный РФ пожаловался на деморализацию в армии (перехват)

По его словам, российская армия несет значительные потери, однако командование не обращает на это внимания. Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.

Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.

"Просто пиши и все. Сколько здесь можно сидеть... Я пока не знаю, мы здесь все отказываться начали, там многих положило. Нас здесь 40 человек осталось", - говорит россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что россияне на войне против Украины употребляют много алкоголя. В результате они ошибочно начали стрелять в свои же подразделения.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.