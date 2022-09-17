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"Нас кинули, как собак": россияне просят забрать их с позиций после ударов ВСУ

Фото: россияне просят забрать их с позиций после ударов ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты жалуются на разгромленные позиции после точных ударов ВСУ. И просят командование забрать их из ловушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор, который перехватило ГУР МО.

По словам оккупанта, после ударов по их позициям, (было по меньшей мере 15 "прилетов"), около десяти военных РФ оказались в ловушке.

Он жалуется, что удар пришелся и по дому, где размещались оккупанты.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб*ных. Разъ*бали нас вчера не по х*йни", - рассказывает оккупант.

Напомним, что Генштаб по состоянию на сегодняшнее утро, уже обновил потери оккупантов. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 200 российских военных.

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