"Нас кинули, як собак": росіяни просять забрати їх з позицій після ударів ЗСУ

За словами окупанта, після ударів по їх позиціях, було щонайменше 15 "прильотів", близько десяти військових РФ опинилися в пастці.

Він скаржиться, що удар прийшовся і по будинку, де розміщалися окупанти.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб*ных. Разъ*бали нас вчера не по х*йни", - рассказывает оккупант.

Нагадаємо, що Генштаб станом на сьогоднішній ранок, вже оновив втрати окупантів. За минулу добу було ліквідовано ще 200 російських військових.