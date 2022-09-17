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"Нас кинули, як собак": росіяни просять забрати їх з позицій після ударів ЗСУ

Фото: росіяни просять забрати їх з позицій після ударів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти скаржаться на розгромлені позиції після влучних ударів ЗСУ. Та просять командування забрати їх із пастки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову, яку перехопило ГУР МО.

За словами окупанта, після ударів по їх позиціях, було щонайменше 15 "прильотів", близько десяти військових РФ опинилися в пастці.

Він скаржиться, що удар прийшовся і по будинку, де розміщалися окупанти.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб*ных. Разъ*бали нас вчера не по х*йни", - рассказывает оккупант.

Нагадаємо, що Генштаб станом на сьогоднішній ранок, вже оновив втрати окупантів. За минулу добу було ліквідовано ще 200 російських військових.

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