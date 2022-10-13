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У нас є 10% того, що потрібно. Зеленський закликав зміцнити ППО України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні необхідно зміцнювати протиповітряну оборони для боротьби проти російської агресії, оскільки зараз потреби країни задоволені лише на 10%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі у пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

Він зазначив, що Україна має свої системи ППО, але їх недостатньо.

"Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет. Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більша. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема чого додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

Окрім того, Британія передасть Українв ракети середньої дальності AMRAAM, які можуть допомогти посилити систему ППО, захищаючи від крилатих ракет та дронів-камікадзе.

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Володимир ЗеленськийПВО