У нас есть четкий план выхода из карантина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у властей есть четкий план выхода из карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам главы государства, вскоре глава правительства Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий выхода из карантина.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер озвучит детальный сценарий из 5 этапов выхода из карантина", - сказал президент.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина.

Подчеркнем, сегодня в стране установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.

РБК-Украина писало, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.