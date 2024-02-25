У нас був "кулак" для контрнаступу, але чотири бригади досі "голі", - Зеленський

За словами президента, Україна мала всі шанси на контрнаступ, до того - були підготовлені спеціальні бригади. Однак досі чотири бригади не мають чим воювати.

"Не буду говорити, де і не буду говорити, скільки всього готувалося. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено. Не доїхали", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що якби озброєння було надано вчасно, то ці чотири вже були б на фронті.

"Могли б воювати чотири бригади, а так вони стояли та чекали техніку", - сказав президент.

Раніше Зеленський розповів, що Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу. Однак при підготовці цих дій у 2023 році Кремль отримав плани України ще до того, як почався контрнаступ.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.

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