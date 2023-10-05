Для нас було б великою помилкою відвернутися від України, - Білий дім

Речниця Білого дому зазначила, що президент США Джо Байден вважає, що в питанні підтримки України нічого не змінилося і потрібно продовжувати допомагати.

"Для нас було б великою помилкою відвернутися від допомоги Україні, від того, що хоробрий народ України робить щодня впродовж понад року", - сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що серед політичного істеблішменту Сполучених Штатів, зокрема в Палаті представників і Сенаті, як з боку республіканців, так і демократів продовжують діяти широкі зобов’язання щодо підтримки України.

Допомога США Україні

В Конгресі США відбувається протистояння довкола бюджету уряду США на наступний фінансовий рік. Демократична партія хотіла включити в бюджет додаткові кошти для України, але республіканці були проти цього та водночас виступали за скорочення низки видатків.

В результаті уряд США опинився на межі "шатдауна". Тому Конгрес проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Включити до нього додаткове фінансування України не вийшло, але у Білому домі обіцяли виділити кошти окремим законопроектом.

Вчора Палата представників відправила у відставку свого спікера Маккарті, що робить наразі неможливим продовження розгляду бюджету уряду США чи виділення коштів на допомогу Україні. Після цього президент Джо Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України.