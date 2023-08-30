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У нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України, - Пентагон

США, Середа 30 серпня 2023 02:11
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У нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України, - Пентагон Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації регулярно виділяють пакети допомоги для України. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.

"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів. Як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування для України і ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", - зазначила Сінгх.

Допомога Україні від США

29 серпня Сполучені Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 250 млн доларів. До його складу входять, зокрема ракети, боєприпаси та засоби розмінування.

14 серпня Штати виділили підтримку на 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Також, ЗМІ стало відомо, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

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