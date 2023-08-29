Ракети для ППО і не тільки. США виділили Україні пакет допомоги на 250 млн доларів

Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 серпня, оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена .

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Що входить до його складу

ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

США і далі допомагатимуть Україні

"Щодня Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, унаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені покинути свої домівки", - сказав держсекретар.

Їхні напади на українські порти і зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на ринках продовольства і зерна, а також посилили голод і глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, союзники і партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Військова допомога Україні

Зазначимо, що США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку на 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.