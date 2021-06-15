Нарушителям правил карантина на Олимпиаде в Токио грозит исключение из игр или депортация

В документе отмечается, что несоблюдение правил, включая, отказ от прохождения тестирования, посещение мест, не включенных в предоставленный план деятельности или же намеренное пренебрежение ношением маски или мерами социального дистанцирования могут привести к наложению дисциплинарных взысканий.

Среди взысканий, которые могут быть наложены, исключение из участия в Олимпийских играх или депортация, на атлетов и сопровождающих их лиц, а также представителей иностранных СМИ в случае грубых нарушений ими правил поведения в ходе соревнований.

Также указывается, что на нарушителей могут быть наложены такие взыскания, как предупреждение, временный или постоянный отзыв аккредитации, временное или постоянное исключение из игр, дисквалификация, финансовые санкции.

Организаторы отметили, что правила поведения на Олимпиаде и Паралимпиаде призваны защитить как их участников и гостей, так и жителей Японии.