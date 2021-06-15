Порушникам правил карантину на Олімпіаді в Токіо загрожує виключення з ігор або депортація

У документі зазначається, що недотримання правил, включаючи, відмову від проходження тестування, відвідування місць, не включених до наданого Плану діяльності або ж навмисне нехтування носінням маски або заходами соціального дистанціювання можуть призвести до накладення дисциплінарних стягнень.

Серед стягнень, які можуть бути накладені, виключення з участі в Олімпійських іграх або депортація, на атлетів і супроводжуючих їх осіб, а також представників іноземних ЗМІ в разі грубих порушень ними правил поведінки в ході змагань.

Також вказується, що на порушників можуть бути накладені такі стягнення, як попередження, тимчасове або постійне відкликання акредитації, тимчасове або постійне виключення з ігор, дискваліфікація, фінансові санкції.

Організатори відзначили, що правила поведінки на Олімпіаді і Паралімпіаді покликані захистити як їх учасників і гостей, так і жителів Японії.