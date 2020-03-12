Нарушители карантина: кто отказался соблюдать правила Кабмина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Требования карантина игнорируют в Харькове и еще нескольких городах

Решением Кабмина с 12 марта по всей Украине объявлен карантин из-за угрозы коронавируса. Однако распоряжение правительства исполнено не во всех городах, несмотря на возможную уголовную и административную ответственность. Подробнее о нарушениях карантинного режима в регионах - на РБК-Украина.

Харьков

Одной из противоэпидемических мер в связи с карантином в стране является закрытие учебных заведений до 3 апреля. Несмотря на это, школы Харькова и дошкольные заведения сегодня продолжили свою работу.

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса. По словам Кернеса, заболеваемость ОРВИ среди школьников невысокая, а родителям не с кем будет оставлять детей в случае закрытия детсадов.

В качестве ограничительных мер в школах Харькова отменяется кабинетная система - уроки проводятся в одном классе. Утром все дети должны проходить медосмотр.

По сообщению пресс-службы Харьковской ОГА, решение о карантине в Харькове будет пересмотрено.

При этом, в областном центре уже закрылись все колледжи и высшие учебные заведения. Также отменены массовые мероприятия (более 60 человек). Закрываются театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры.

Запорожье

С 12 марта на карантин из-за угрозы коронавируса закрыли все школы и внешкольные учреждения, а также профессионально технические заведения Запорожья.

Однако детские сады в городе продолжат работать. По информации пресс-службы Запорожского горсовета, во всех дошкольных учреждениях города будут усилены меры безопасности.

Тернополь

В Тернополе детские сады будут работать в ограниченном режиме до конца недели. Дошкольные учреждения полностью закроют на карантин с субботы (14 марта) до 3 апреля.

По словам тернопольского городского головы, данная мера связана с тем, что объявление о карантине оказалось неожиданным для многих родителей. Поэтому было принято решение организовать работу дежурных групп в садах.

Во всех остальных образовательных учреждениях Тернополя карантин введен с 12 марта.

Сумы

Аналогичная ситуация с карантином наблюдается в Сумах. Комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета приняла решение о том, что до конца недели все учебные заведения будут работать в переходном режиме. В дошкольных заведениях организуют работу дежурных групп с ежедневным медосмотром.

Львов

Местные власти Львова сообщили о продолжении работы школ и детских садиков 12 и 13 марта. Учебные заведения будут работать два дня в дежурном режиме без организации образовательного процесса. С субботы учебный процесс в городе будет полностью приостановлен до 3 апреля.

Ровно

В Ровно начало карантина для школьников, учащихся профессионально-технических и высших учебных заведений перенесли на 13 марта. Детские сады в городе будут закрыты с 16 марта до 3 апреля.

Винница

В Виннице во время карантина продолжат работать дошкольные учреждения. На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили, что в детских садах с 12 марта вводится ограниченный режим.

Ежедневно дети будут проходить медицинское обследование, в помещениях групп организуют регулярную дезинфекцию и установят кварцевые лампы. Однако родителям рекомендуют, по возможности, не приводить детей в сад.

Напомним, за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.