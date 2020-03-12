Порушники карантину: хто відмовився дотримуватися правил Кабміну

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вимоги карантину ігнорують в Харкові та ще кількох містах

Рішенням Кабміну з 12 березня по всій Україні оголошено карантин через загрозу коронавіруса. Однак розпорядження уряду виконується не у всіх містах, незважаючи на можливу кримінальну та адміністративну відповідальність. Детальніше про порушення карантинного режиму в регіонах - на РБК-Україна.

Харків

Одним із протиепідемічних заходів у зв'язку з карантином в країні є закриття навчальних закладів до 3 квітня. Незважаючи на це, школи Харкова і дошкільні заклади сьогодні продовжили свою роботу.

Мер міста Геннадій Кернес заявив, що не бачить необхідності в призупиненні навчального процесу. За словами Кернеса, захворюваність на ГРВІ серед школярів невисока, а батькам не з ким буде залишати дітей у разі закриття дитсадків.

В якості обмежувальних заходів в школах Харкова скасовується кабінетна система - уроки проводяться в одному класі. Вранці всі діти мають проходити медогляд.

За повідомленням прес-служби Харківської ОДА, рішення про карантин в Харкові буде переглянуто.

При цьому, в обласному центрі вже закрилисявсі коледжі та вищі навчальні заклади. Також скасовано масові заходи (більше 60 чоловік). Закриваються театри, кінотеатри, цирк і розважальні центри.

Запоріжжя

З 12 березня на карантин для запобігання епідемії коронавірусу закрили всі школи та позашкільні установи, а також професійно технічні заклади Запоріжжя.

Однак дитячі садки в місті продовжать працювати. За інформацією прес-служби Запорізької міськради, у всіх дошкільних установах міста будуть посилені заходи безпеки.

Тернопіль

У Тернополі дитячі садки працюватимуть в обмеженому режимі до кінця тижня. Дошкільні заклади повністю закриють на карантин з суботи (14 березня) до 3 квітня.

За словами тернопільського міського голови, дана міра пов'язана з тим, що оголошення про карантин виявилося несподіваним для багатьох батьків. Тому було прийнято рішення організувати роботу чергових груп в садах.

У всіх інших освітніх установах Тернополя карантин введений з 12 березня.

Суми

Аналогічна ситуація з карантином спостерігається в Сумах. Комісія з надзвичайних ситуацій міської ради прийняла рішення про те, що до кінця тижня всі навчальні заклади будуть працювати в перехідному режимі. У дошкільних закладах організують роботу чергових груп з щоденним медоглядом.

Львів

Місцева влада Львова повідомила про продовження роботи шкіл і дитячих садків 12 і 13 березня. Навчальні заклади будуть працювати два дні в черговому режимі без організації освітнього процесу. З суботи навчальний процес в місті буде повністю припинений до 3 квітня.

Рівне

У Рівному початок карантину для школярів, учнів професійно-технічних та вищих навчальних закладів перенесли на 13 березня. Дитячі садки в місті будуть закриті з 16 березня до 3 квітня.

Вінниця

У Вінниці під час карантину продовжать працювати дошкільні установи. На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили, що в дитячих садках з 12 березня вводиться обмежений режим.

Щодня діти будуть проходити медичне обстеження, в приміщеннях груп організовують регулярну дезінфекцію і встановлять кварцові лампи. Однак батькам рекомендують, по можливості, не приводити дітей в садок.

Нагадаємо, за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.